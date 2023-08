Se João Félix está a ser associado ao Barcelona, João Cancelo está muito perto de reforçar a equipa de Xavi. A menos de uma semana do fecho do mercado de transferências, Deco deu uma resposta caricata quando questionado acerca da possível chegada dos dois internacionais portugueses ao conjunto blaugrana.



«Qual João? Em Portugal há muitos», atirou enquanto distribuía autógrafos à saída da Cidade Desportiva dos catalães.



Tal como o Maisfutebol noticiou, a contratação do lateral-direito está bem encaminhada com o City a aceitar um empréstimo até final da temporada.