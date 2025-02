O Manchester United confirmou a contratação do lateral-esquerdo dinamarquês Patrick Dorgu, de 20 anos, proveniente do emblema italiano Lecce.

Em comunicado, o Manchester United informa que Dorgu assinou contrato até junho de 2030, com opção de mais um ano. Segundo a imprensa inglesa, a transferência ronda os 30 milhões de euros.

Com formação na Dinamarca ao serviço do Nordsjaelland, Dorgu estava no Lecce desde 2022/23, clube onde esteve nos juniores nessa primeira época, antes de um ano e meio na equipa principal, pela qual fez 57 jogos e somou cinco golos e duas assistências.

O jovem jogador já falou aos meios de comunicação do clube inglês e mostrou o entusiamo por trabalhar com o técnico português.

«Mal posso esperar para trabalhar com Ruben Amorim. A sua visão para esta equipa e para o futuro do clube é incrivelmente entusiasmante. Existe um plano claro para o meu desenvolvimento e sinto que o Manchester United é o local perfeito para realizar o meu potencial e concretizar as minhas grandes ambições», afirmou o novo reforço dos «red devils».

Com a chegada do defesa dinamarquês para os «red devils», o Benfica garante Álvaro Carreras pelo menos até ao final da temporada, uma vez que o defesa do Benfica, ex-Man. United, já teria sido apontado ao clube inglês.