Oficializado como reforço no último dia do mercado de inverno, Dyego Sousa mostra-se feliz por voltar a Portugal, e para um clube, o Benfica, do qual já tinha estado perto.

«É uma emoção grande. É um clube que tem uma dimensão enorme, que sempre brigou por mim, sempre quis a minha contratação. É um prazer enorme, um significado... não tenho palavras certas para descrever. Posso dizer que estou feliz por representar este clube. Já tinha noção da dimensão do Benfica, mas aqui vejo que é maior do que imaginava», refere o internacional português, antes de lembrar que «já no Marítimo tinha sido abordado».

«Para mim é o realizar de um sonho. Saí, e agora volto em grande, para um grande clube, o maior de Portugal. Para mim está a ser espetacular, e espero agarrar esta oportunidade e dar o máximo, superar as expectativas que sempre depositaram em mim. Sempre me quiseram aqui, como disse, e por isso quero mostrar o meu valor em campo», acrescenta.

Emprestado pelo Shenzhen FC, o avançado diz que a estadia na China «foi uma aventura», mas «não foi má». «Já tinha passado por Angola também. Tento sempre tirar os aspetos positivos. Gostei da cidade e do clube. Claro que o campeonato é muito diferente, tem muitas paragens, é difícil ganhar ritmo. Mas gostei de lá ter estado, mas gostei ainda mais de voltar, de estar em casa, num grande clube. Espero ser feliz aqui.»

De regresso a Portugal, Dyego assume o desejo de voltar à Seleção: «Já estive lá e espero que, através do Benfica, possa estar em destaque. E depois logo se vê, as coisas acontecem naturalmente. Tenho o objetivo de voltar, mas a acontecer será naturalmente.»