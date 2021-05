O guarda-redes russo Stanislav Kritciuk terminou contrato com o Belenenses e despediu-se dos azuis, que representou na temporada 2020/2021 na I Liga portuguesa de futebol.

Fonte do clube confirmou esta terça-feira o fim da ligação com o jogador de 30 anos, que já tinha anunciado um adeus através das redes sociais pessoais, no domingo.

«Esta temporada e o meu contrato com o clube chegaram ao fim. Decidi seguir em frente, mas estou agradecido a todos com quem me cruzei neste caminho. Não foi simples, mas foi interessante e memorável. Obrigado aos treinadores pela sua confiança, pelo seu trabalho e pelo ambiente de equipa que, com sucesso, sempre mantiveram, apesar de não ter sido fácil», escreveu o atleta.

Kritciuk, que já tinha passado pelo futebol português entre 2012/2013 e 2015, por Sp. Braga e Rio Ave, fez 27 jogos pelo Belenenses, num total de 2 313 minutos e 28 golos sofridos.