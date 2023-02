Enzo Fernández foi o grande protagonista da última janela de mercado de transferências e reforçou o restrito grupo de treze jogadores que proporcionaram receitas acima dos 100 milhões de euros nos últimos anos. A transferência do internacional argentino do Benfica para o Chelsea, por 121 milhões de euros, foi a sexta mais cara da história do futebol. O médio argentino destaca-se logo a seguir a João Félix, num grupo de luxo liderado por Neymar.

Gareth Bale foi o primeiro a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros, na temporada de 2013/14, quando trocou o Tottenham pelo Real Madrid, três anos depois de Cristiano Ronaldo ter ficado muito perto de atingir o número redondo, também a caminho do Santiago Bernabéu, por 94 milhões de euros.

Depois de Gareth Bale, mais doze jogadores foram comprados acima dos 100 milhões de euros na última década, com destaque para a mediática saída de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017/18, por 222 milhões de euros. Números que colocam o internacional brasileiro no topo desta lista de luxo, logo seguido por outro jogador do PSG, Kylian Mbappé.

Uma lista com dois portugueses, uma vez que além de João Félix, no quinto lugar, Cristiano Ronaldo também superou a barreira dos 100 milhões em 2018/19 quando trocou o Real Madrid pela Juventus.

A Liga portuguesa, por seu lado, particularmente o Benfica, também se destacam neste grupo de treze jogadores, com as milionárias vendas de João Félix, em 2019/20, e agora de Enzo Fernández.

