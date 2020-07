Facundo Ferreyra vai regressar ao Benfica, uma vez que o Espanhol decidiu prescindir dos serviços do avançado argentino.

Válido por uma época e meia, o acordo de cedência chega agora ao fim, e o Espanhol, despromovido ao segundo escalão, decidiu não exercer a opção de compra, fixada em oito milhões de euros.

«Iturraspe, Naldo, Ferreyra e Calleri não continuam», assumiu Rufete, o diretor desportivo que assumiu o comando técnico da equipa no final da época.

Nesta terça-feira foi realizada uma conferência de imprensa que, para além de Rufete, contou ainda com a presença do conselheiro Mao Ye e do CEO, José Durán.

Facundo Ferreyra fez 36 jogos pelo Espanhol e apontou nove golos, em ano e meio.

Ao serviço do Benfica soma apenas nove encontros, e com um golo marcado.

Relativamente a Raúl de Tomás, comprado ao Benfica por 20 milhões de euros, em janeiro, José Durán garantiu que não há interesse em emprestá-lo.