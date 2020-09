Bruno Tabata já fez exames médicos pelo Sporting e deve ser oficializado como reforço ainda nesta segunda-feira. Isso mesmo foi adiantado por Theodoro Fonseca, acionista maioritário do Portimonense, em declarações à Antena 1.

«Está tudo tratado com o Sporting. O jogador já fez os exames e hoje deve ficar finalizada a parte contratual do jogador», afirmou o empresário.

«O Portimonense não fez leilão com ninguém. Fez o valor justo, e depois ficou a cargo do jogador e dos empresários decidirem. O jogador comunicou que o desejo era ir para o Sporting, e a partir daí os advogados ficaram a tratar do contrato entre os clubes», acrescentou Theodoro Fonseca.

O acionista maioritário do Portimonense assumiu ainda que Tabata «tinha propostas de fora e também uma grande possibilidade de ir para o Braga».

«Eu, como consultor do clube, vejo com bons olhos tudo o que for bom para o Portimonense. Em reunião dissemos ao jogador e ao empresário que eram livres de decidir o futuro, e o jogador escolheu o Sporting», reforçou.

Tal como o Maisfutebol já escreveu, Bruno Tabata vai ser jogador do Sporting a troco de cinco milhões de euros, valor acordado para a cedência de metade do passe do internacional olímpico brasileiro.