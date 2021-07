Negócio fechado: Francisco Geraldes vai ser reforço do Estoril.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o médio formado no Sporting estava a ser negociado pelos canarinhos que por fim chegaram a acordo com o Rio Ave. Segundo foi possível saber, o jogador de 26 anos vai assinar por duas temporadas com o clube da Linha, ficando os vilacondenses com 50 por cento do passe.



Geraldes despontou no Sporting, mas nunca se afirmou de verde e branco e viveu empréstimos a Moreirense, Rio Ave, Eintracht Frankfurt e AEK Atenas. Em 2020/21 foi usado como moeda de troca no negócio de Nuno Santos de Vila do Conde para Alvalade e disputou 38 jogos de caravela ao peito na época passada.

