O futebolista espanhol Alberto Bueno, que em Portugal representou o Boavista e o FC Porto, foi confirmado este domingo como reforço do Volos, clube da Grécia.

O Volos, onde rumou o português Renato Santos em dezembro, é o atual sétimo classificado da I Liga helénica.

A duração do contrato de Bueno não foi revelada.

O jogador de 32 anos esteve no Boavista nas duas últimas épocas e representou também o FC Porto B no início de 2018/2019, antes da mudança para os axadrezados. Passou pela equipa principal do FC Porto em 2015/2016, antes de os dragões o cederem a Granada, Leganés e Málaga.