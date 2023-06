O lateral esquerdo Fábio China renovou contrato com o Marítimo.

O defesa, que está no clube desde 2014, passa a ter vínculo válido até 2025, e acompanha assim a equipa na despromoção à II Liga.

Eis o comunicado do Marítimo:

«Fábio Diogo Agrela Ferreira, o nosso ‘China’, continuará a ser Leão do Almirante Reis até 2025. Hoje, o lateral-esquerdo assinou a renovação de um vínculo que se iniciou em 2014/2015, ano em que o jogador calhetense se estreou pela equipa C do Marítimo. Formado no CDR Prazeres e com passagem de três anos pelo Estrela da Calheta, Fábio China cedo revelou atributos que suscitaram a atenção da equipa A. Depois de 28 jogos pela equipa C, China conheceu a vertigem da I Liga logo na época seguinte. Nessa temporada, e com passos consistentes, China consolidou a sua posição na equipa B: 28 jogos e 2 golos. Em 2016/2017, com Daniel Ramos aos comandos de um conjunto que alcançou a Europa, China disputou 12 jogos na I Liga, presenças que se tornaram mais assíduas nos anos seguintes. Jogador de raça e perfeito exemplo “de um povo que sabe lutar”, o percurso de Fábio China no futebol – e, em particular, no Marítimo – é a prova incontestável de que subir está-nos na massa do sangue. Com a renovação de China, fica fechada a lateral-esquerda, mantendo o madeirense a saudável disputa com Vítor Costa. O Maritimismo saúda-te, China. Vamos a eles.»