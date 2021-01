Ivo Rodrigues vai ser jogador do Famalicão com contrato válido por três anos e meio.

O Maisfutebol já tinha noticiado as negociações, mas se, numa primeira instância, estava um acordo de empréstimo em cima da mesa, a verdade é que o extremo acaba por rescindir com o Antuérpia e assinar com o Famalicão até 2024.

Ivo Rodrigues estava no Antuérpia desde 2017, sendo que no primeiro ano ainda foi por empréstimo do FC Porto. Antes passou por Vitória de Guimarães, Arouca e Paços de Ferreira, também cedido pelos «dragões».

Agora está de regresso a Portugal para representar o Famalicão. A transferência deve ser oficializada nas próximas horas.