O Famalicão tem um acordo verbal para contratar Rui Fonte.

O contrato ainda não está assinado, mas o entendimento está encontrado, e esse passo formal deve ser dado no início da próxima semana.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Rui Fonte estava a analisar propostas da Liga francesa e de Portugal. Uma das possibilidades em cima da mesa era um regresso ao Lille, onde reencontraria o irmão, José Fonte, e também num cenário de reencontrar Paulo Fonseca, com quem trabalhou em Braga, e que está para ser oficializado no emblema francês.

O Famalicão foi o clube que mostrou um interesse mais firme no avançado de 32 anos, e nos últimos dias empenhou-se em fechar já um acordo, que será então formalizado no início da próxima semana, e que terá a duração de dois anos.

Rui Fonte é contratado a "custo zero", já que estava em final de contrato com o Estoril, clube pelo qual fez 23 jogos na última época (com quatro golos marcados), e do qual se despediu esta sexta-feira, em mensagem publicada nas redes sociais.