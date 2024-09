O extremo franco-argelino Mehdi Merghem, oriundo do Guingamp, da II Liga francesa, é reforço do Farense, já inscrito na Liga de clubes.

O emblema de Faro ainda não oficializou, porém, a contratação do jogador de 27 anos, 16.º reforço dos algarvios para a temporada 2024/25 e tido como substituto do argelino Belloumi, transferido na sexta-feira para os ingleses do Hull City.

O extremo, que também pode assumir as funções de médio-ofensivo, iniciou carreira de sénior no Châtearoux, tendo passado depois por Nancy e Guingamp, em que na última época, na segunda divisão francesa, contabilizou cinco golos em 35 jogos.