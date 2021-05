O FC Porto e o Eintracht Frankfurt são os dois emblemas que, por estes dias, lideram a disputa pela contratação de Filipe Soares. Ao que apurou o Maisfutebol, ambos os pretendentes do médio já entregaram propostas oficiais ao Moreirense.



O nosso jornal sabe que os dragões estão disposto a pagar entre sete e oito milhões de euros pela aquisição do internacional sub-21 português, que foi formado no Benfica mas representa o emblema de Moreira de Cónegos há duas temporadas.



Aos 22 anos, Filipe Soares analisa com prudência o próximo passo a dar, e procura também perspetivar qual seria o papel que lhe estaria destinado no FC Porto, desde logo, mas também quais os planos do emblema alemão.

No Dragão existe uma grande confiança na concretização de um acordo para a contratação de Filipe Soares, que, de momento, está integrado na seleção nacional sub-21, de olho no confronto com a Itália, a contar para os quartos de final do Europeu da categoria, e agendado para o próximo dia 31 de maio, em Ljubljana.