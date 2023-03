O FC Porto e o Rio Ave têm estado a conversar sobre uma possível mudança dupla de Vila do Conde para o Dragão: Costinha e Guga.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, nos últimos dias, estas conversações ainda têm sido muito informais, mas naturalmente com valores colocados em cima da mesa, ainda que sem qualquer proposta formalizada.

Os dois jogadores agradam a Sérgio Conceição, e até justificaram elogios entre as altas esferas portistas, por ocasião da recente visita do Rio Ave ao Dragão.

O Rio Ave está naturalmente aberto a garantir um encaixe financeiro com a venda dos dois jogadores, sendo que o caso de Guga tem a particularidade de tratar-se de um jogador que vai entrar no último ano de contrato (Costinha tem vínculo até 2026).

«Sabemos que esta época é decisiva, se formos para a última temporada desvaloriza muito o jogador. É o momento certo de fazer a transação. Há vontade, porque se queremos rentabilizar os ativos, é o momento certo de isso acontecer. O segredo é a alma do negócio e não nos vamos precipitar», disse o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, à Antena 1.

Ao que o Maisfutebol apurou, existiu também contacto com o Benfica sobre os dois jogadores, mas a SAD encarnada, embora acompanhe com particular atenção a evolução de Guga, formado no Seixal, não prevê avançar com negociações.

Costinha, lateral direito de 23 anos, já representou o FC Porto, entre 2011 e 2013. Depois rumou ao Sporting de Braga, e está no Rio Ave desde 2017 (juniores). Na presente temporada, na qual se tornou internacional sub-21, soma 28 jogos, 2 golos e uma assistência pela equipa vilacondense.

Guga iniciou a carreira no Algarve, onde nasceu, mas depois esteve onze anos ligado ao Benfica, sendo que na reta final desse trajeto sofreu duas lesões graves, na época 2016/17. Depois de um empréstimo ao Panetolikos, da Grécia, saiu em definitivo para o Famalicão, e desde janeiro de 2021 que está no Rio Ave. Internacional sub-19, soma 27 jogos, 2 golos e uma assistência na presente temporada.