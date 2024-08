O FC Porto encaminhou nas últimas horas a contratação por empréstimo de uma temporada (até junho de 2025) de Fábio Vieira. O acordo com o Arsenal não prevê uma opção de compra, segundo apurou o Maisfutebol.

Na negociação com o emblema inglês, que está presa por detalhes, os dragões não vão pagar qualquer taxa, mas, por outro lado, aceitaram suportar a totalidade do ordenado do jovem jogador.

A SAD azul e branca trabalha para oficializar o acordo com os gunners até segunda-feira e, com isso, garantir o substituto de Francisco Conceição, emprestado à Juventus.

Hoje com 24 anos, Fábio Vieira, recorde-se, foi vendido pelo FC Porto para o Arsenal em 2022, a troco de 35 milhões de euros fixos, com outros 5 milhões de euros variáveis