Mor Ndiaye está de saída do FC Porto. O médio vai ser reforço do Estoril, com os dragões a conservarem metade do passe.

O acordo deve ser formalizado nas próximas horas, proporcionando assim a primeira experiência na Liga para o jogador de 21 anos.

O médio senegalês fez parte da equipa do FC Porto que venceu a Youth League em 2018/19. Na última época fez 32 jogos pela equipa B, nos quais marcou três golos.