O FC Porto está a negociar a contratação do médio argelino Abdelkahar Kadri, do Paradou AC, inicialmente para integrar a equipa B. Em princípio, o acordo em cima da mesa é por empréstimo, com opção de compra.



Pretendido por outros grandes clubes da Europa, Kadri, de 21 anos, está avaliado entre dois e quatro milhões de euros. Já atua há duas temporadas na equipa principal da formação argelina, que recentemente foi treinada pelo português Francisco Chaló.



Neste mercado de verão europeu, o FC Porto B, recorde-se, já oficializou até agora dez reforços, entre eles o veterano português Silvestre Varela, de 36 anos, e os jovens brasileiros Léo Borges e Peglow, de 20 e 19 anos, respectivamente.