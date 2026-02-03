Luís Andrade é o novo treinador da equipa feminina do Al Hilal, com quem assinou contrato válido até junho, segundo apurou o Maisfutebol.

O português, recorde-se, dirigiu o Al-Qadisiyah, também da Arábia Saudita, nas duas últimas temporadas.

Aos 52 anos, Luís Andrade já passou por Benfica, Damaiense e Atlético Clube da Malveira, e teve uma experiência de quase três anos no Brasil, onde dirigiu o Flamengo.

Como futebolista, com grande parte da formação feita no Sporting, passou depois por Estoril, Estrela da Amadora, Belenense, Benfica, Sp. Braga, Académica, Pinhalnovense, Olivais e Moscavide, Odivelas, GS Loures e Tenerife (Espanha).

