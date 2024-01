O Lyon devolveu Diego Moreira ao Chelsea.

A notícia foi avançada durante o dia pela imprensa francesa e, nas redes sociais, o próprio jogador despediu-se da equipa gaulesa.

«Adeptos do Lyon, é o fim do meu empréstimo ao Lyon. Quero agradecer a forma como me receberam desde o primeiro dia, o primeiro jogo, desde os primeiros passos no Estádio Groupama», escreveu.

«São memórias que ficarão para sempre gravadas na minha memória, desejo que os jogadores e os adeptos alcancem os seus objetivos nesta segunda metade da temporada. Para sempre no meu coração», acrescentou.

Diego Moreira, refira-se, foi contratado pelo Chelsea ao Benfica no verão, a custo zero. Ainda fez um jogo pela equipa principal dos blues, antes de ser emprestado ao Lyon: fez oito jogos e não somou qualquer golo ou assistência.