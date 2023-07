Prestes a ser ofiializado no Sporting de Braga, José Fonte deixou uma mensagem de despedida do Lille, após cinco temporadas no clube francês, onde era capitão. Nas redes sociais, o internacional português deixou um agradecimento ao clube, aos adeptos e à cidade.

O central foi campeão francês ao serviço do Lille, e ganhou também uma Supertaça. Aos 39 anos prepara-se para regressar a Portugal, para jogar no Sporting de Braga.

Leia a mensagem na íntegra:

«Caros Lillois.

Ao fim de cinco anos, o meu tempo como jogador do Lille chega ao fim. Muito poderia ser dito, mas vou ser breve e simples. Posso dizer com orgulho que vos dei o meu melhor, até ao último segundo.

Tentei ser uma influência positiva, um grande profissional, empurrar todos na mesma direção... para o sucesso.

Juntos, conseguimos:

Futebol da Liga dos Campeões 18/19

Liga Europa de futebol 19/20

Campeões de França 20/21

Supertaça de França 21/22

Liga da Conferência 22/23

Les Lillois, nunca vos esquecerei...

Estou eternamente grato pelo vosso amor, apreço e respeito. Obrigado, Lille Olympique Sporting Club e à cidade de Lille, espero ter-vos representado bem e ter-vos deixado orgulhosos.

Obrigado... e até um dia nas ruas de Vieux Lille ou na SPM.

Allez Le Losc

José Fonte»