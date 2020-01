Bruno Fernandes já veste as cores do Manchester United.

O agente do jogador publicou uma fotografia nas redes sociais no momento da assinatura do contrato, e já com o médio vestido com o fato de treino dos red devils.

OFICIAL: Sporting anuncia venda de Bruno Fernandes ao Man. United

«E finalmente...», escreveu Miguel Pinho, em alusão ao contrato rubricado por Bruno Fernandes.