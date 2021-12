Daqui a menos de um mês, abre o mercado de transferências de inverno, o que significa que os milhões vão voltar a andar à roda, principalmente na Europa.

Mas há negócios que se podem fazer com bem menos milhões do que o esperado. Tudo porque há vários jogadores de renome que terminam contrato no final da época e podem assinar a custo zero com outro clube já a partir de janeiro.

A lista é longa e tem craques como Mbappé ou Pogba, entre muitos outros. Por cá, também são alguns os atletas que ameaçam sair a custo zero das equipas portuguesas.

