O último dia de mercado consumou um regresso ao FC Porto: Francisco Conceição volta a estar às ordens do pai, Sérgio, agora por empréstimo do Ajax.

«Esta é a minha casa, onde me sinto feliz, e estou muito orgulhoso por poder estar de volta e vestir esta camisola. Fiquei muito feliz por haver a possibilidade de regressar. Queria sair, apareceu o FC Porto e achei que era o momento certo para voltar e me sentir realmente feliz, pois é aqui que me sinto bem. Agora, espero que comece rápido para poder mostrar serviço dentro de campo. Quero ganhar títulos porque este clube merece. É para isso que trabalhamos todos os dias, para conquistar todos os títulos das provas em que estamos inseridos», referiu o esquerdino, citado pelos dragões.

«Quando vamos para fora, aprendemos muitas coisas. Estou mais maduro, aprendi muito e espero mostrar dentro de campo que estou preparado para fazer a diferença. De fora sofre-se mais, torci pelo clube que é o do meu coração e agora é mais fácil estar dentro das quatro linhas. Fico com a sensação de que nunca saí daqui pelo carinho que os adeptos sempre demonstraram e agora só quero mostrar que podemos ganhar muitos títulos e que posso fazer a diferença com golos e assistências», acrescentou.

O presidente do FC Porto mostrou satisfação pelo regresso de Francisco Conceição, recordando o papel que teve na conquista do último título, nomeadamente pelo golo apontado ao Estoril.

«Depois o Francisco decidiu ir para o estrangeiro. Acreditei sempre que ele voltaria. Naturalmente que fico muito satisfeito porque tenho a consciência de que ele pode ter uma grande utilidade para o FC Porto. Este ano, estamos a fazer de tudo para que possamos ter grandes probabilidades de vencer todas as provas em que estamos inseridos e ele é mais um para acrescentar ao nosso valoroso plantel. A transferência proporcionou-se normalmente. Ele viu uma possibilidade de poder sair, queria sair, nós também queríamos que voltasse. Não vou dizer que foi fácil, mas tudo se concretizou e acabou em bem», explicou Pinto da Costa.

O líder portista fez ainda uma análise global ao mercado, considerando-o «muito positivo nos dois aspetos principais». «Não saíram muitas das nossas estrelas que foram assediadas, como o Diogo Costa, o Pepê e outros jogadores, e a quantidade e qualidade dos reforços são uma mais-valia para o nosso plantel. Estou muito satisfeito e focado em termos uma boa época», concluiu.