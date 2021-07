Ana Vitória renovou contrato com o Benfica, anunciou esta quinta-feira o emblema encarnado.

«No Benfica desde 2018/19, Ana Vitória prolongou a ligação ao Clube até 2023 e as expectativas para as próximas temporadas são ‘altíssimas», lê-se, no comunicado das águias.

A média brasileira de 21 anos está desde a época 2018/19 no Benfica. Desde então, fez 60 jogos e 34 golos.

Foto de capa: Sport Lisboa e Benfica