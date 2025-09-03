O fim do mercado traz sempre muitas novidades, transferências de última hora e, claro está, negócios falhados. Agora, os clubes já não podem, tanto em Portugal como nas principais Ligas europeias, inscrever jogadores vindos de outras equipas.

O mesmo não se aplica aos jogadores sem contrato. Os atletas não vinculados podem ser ainda inscritos, caso sejam contratados, e há muita qualidade ainda à disposição.

O Maisfutebol reuniu uma equipa de 11 jogadores livres que certamente dariam jeito a equipas europeias de topo, mesmo que, para alguns, os melhores anos da carreira já tenham passado.

Fora desta lista ficam alguns nomes ilustres como Josh Brownhill, Josh Dasilva, Rick Karsdorp, Toko Ekambi, Lorenzo Insigne, Giacomo Bonaventura ou Oriol Romeu.

Há também uma série de jogadores que passaram pelo campeonato português e que merecem menção, como Vincent Aboubakar, Pawel Dawidowicz, Djaniny, Juan Bernat, Idrissa Doumbia, Rúben Semedo, Tomás Ribeiro ou Miguel Reisinho.

Veja os onze escolhidos na GALERIA acima.