Kanya Fujimoto está em final de contrato com o Gil Vicente e vai deixar os gilistas, sabe o Maisfutebol.

O médio-ofensivo japonês, que nas últimas cinco temporadas representou os barcelenses, não vai renovar contrato. De resto, a saída do nipónico já era dada como praticamente inevitável pelos responsáveis do Gil Vicente a meio da época.

Fujimoto chegou em 2020/21 a Barcelos, emprestado pelo Tokyo Verdy. Fez mais uma temporada por empréstimo e, no verão de 2022, assinou em definitivo. Protagonista no onze gilista desde que chegou, Fujimoto somou 15 golos e 22 assistências em 181 jogos pelos barcelenses.

Em sentido contrário, está a chegar Luís Esteves ao Gil Vicente. O médio de 27 anos tem vínculo até ao final do mês com o Nacional da Madeira e já chegou a um acordo com o emblema minhoto. O contrato deverá ser válido por três temporadas, ou seja, até 2028.

Formado no Sporting, o jogador natural de Ovar também passou por Feirense e Sp. Braga, antes da estreia enquanto sénior na Sanjoanense. Representou, depois, os sub-23 e equipa B do V. Guimarães e chegou mesmo a estrear-se pela equipa principal dos vimaranenses.

Figura preponderante na subida de divisão do Nacional, acompanhou os madeirenses na Liga em 2024/25 e anotou cinco passes para golo nos 35 jogos que realizou.

