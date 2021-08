O Gil Vicente está a negociar com o Zenit a venda de Kritciuk.

O guarda-redes russo foi contrato este verão e agarrou o lugar na baliza do emblema de Barcelos, tendo cumprido seis jogos. O guardião de 30 anos deu nas vistas com boas exibições e levou a que o campeão russo avançasse para a sua contratação.



Internacional em duas ocasiões pela seleção do seu país, Kritciuk chegou a Portugal em 2012 para jogar no Sporting de Braga, clube pelo qual disputou um total de 48 jogos, e ainda esteve um ano cedido ao Rio Ave. Jogou ainda quatro anos e meio no Krasnodar antes de voltar à Liga portuguesa pela porta do Belenenses.



O jogador pode ser vendido neste mercado pelo facto de ter chegado «a custo zero» ao Gil Vicente, segundo explicou fonte próxima do processo ao Maisfutebol.