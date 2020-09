Depois de ter afastado a possibilidade de contratar Edinson Cavani, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, voltou a dar esperança aos adeptos do clube brasileiro.

«Ele [representante de Cavani] não fez proposta. Mas na vida, se não se conversa, nada se sabe. De repente surge uma química, uma coisa diferente, aquela empatia, um desejo, e aí de repente ele vem», começou por dizer o presidente do tricolor no programa Hora do Consular, no Facebook do clube.

O dirigente brasileiro revelou ainda que Cavani ficou «impactado com a repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no país e também no continente sul-americano». «Mas por enquanto é só impacto, conversa não tem nenhuma», acrescentou.

Apesar de não poder competir com os argumentos financeiros dos clubes europeus, Romildo Bolzan Jr acredita que a vontade de Cavani em regressar para perto do seu país natal pode ser uma vantagem.

«Racionalmente, se fosse em condições normais, não teríamos a mínima expectativa de contar com esse jogador, porque se ele quiser jogar na Europa, vai ter propostas mil vezes maiores que aquelas que um clube sul-americano e brasileiro podem oferecer. Agora, se tiver na cabeça dele e na vontade dele um projeto que fique próximo a sua casa, próximo dos seus negócios e do Uruguai, creio que aí ele poderá sentar-se connosco. Eu tenho essa expectativa, que ele tenha esse sentimento e que possa conversar connosco mais um pouquinho», concluiu.

Edinson Cavani terminou contrato com o Paris Saint-Germain neste verão e tem sido fortemente associado a clubes europeus, entre os quais o Benfica, que confirmou ter tentado a contratação do avançado uruguaio de 33 anos.