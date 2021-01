Guga está perto de trocar o Famalicão pelo Rio Ave nesta janela de transferências.



O médio de 23 anos tem perdido espaço nas opções de João Pedro Sousa: disputou apenas sete encontros pelos famalicenses nesta temporada, tendo sido titular apenas por uma vez. A última vez que o jogador formado no Benfica jogou pelo Famalicão foi a 27 de dezembro ante o Gil Vicente.



Recrutado às águias na época passada, Guga foi uma das apostas do emblema de Vila Nova de Famalicão para o regresso ao escalão principal do futebol português. Porém, o médio nunca se afirmou como titular indiscutível e prepara-se agora para reforçar o Rio Ave.



Lembre-se que esta segunda-feira o Famalicão assegurou os serviços de Kraev, médio internacional pela Bulgária.