O Hellas Verona anunciou nesta quinta-feira que contratou em definitivo o médio Ivan Ilic, que pertencia ao Manchester City. O sérvio de 20 anos assinou contrato até 2026 .

Ilic já tinha representado o clube italiano na época passado, emprestado pelo campeão inglês. Jogou um total de 29 jogos na primeira divisão italiana, marcando ainda dois golos. Antes de reprensentar o Verona, Ilic foi comprado pelo Manchester City em 2017, sendo emprestado primeiro ao Red Star da Sérvia), depois ao FK Zemun da segunda divisão sérvia e mais tarde ao Breda dos Países Baixos.

Ilic prepara-se para seguir como colega de equipa do português Miguel Veloso e do polaco Pawel Dawidowicz, que passou pela formação do Benfica entre 2014 e 2016.

𝗜𝗩𝗔𝗡’𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗢𝗠𝗘! ❤️‍🔥🟡🔵🇷🇸#Ilic è gialloblù fino al 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#HVFC #WelcomeBackIlic #difendiamolA pic.twitter.com/evC0iSKnGq

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 12, 2021