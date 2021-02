Hernán Barcos é reforço do Alianza Lima.

O antigo avançado do Sporting vai jogar no histórico emblema do Peru, que foi relegado à segunda divisão.

Barcos chegou a ser negociado pelo Portimonense nos últimos meses, mas, aos 36 anos, vai para o 11.º país da carreira, depois de Argentina (Racing, Huracán e Veléz), Paraguai (Guaraní), Equador (Olmedo e LDU Quito), Sérvia (Estrela Vermelha), China (Shanghai Shenhua, Shenzhen e Tianjin Teda), Brasil (Palmeiras, Grémio e Cruzeiro), Portugal (Sporting), Colômbia (Atlético Nacional), Bangladesh (Bashundhara Kings) e Itália (Messina).

Na passagem pelo Sporting, em 2015/16, Barcos fez apenas oito jogos, sem qualquer golo marcado.