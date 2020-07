De saída do Shanghai SIPG – já anunciou que não pretende renovar com a equipa de Vítor Pereira –, Hulk revela que tem muitas propostas, incluindo de Portugal.

«Se é a minha última época na China? Não posso dizer isso. Até porque não gosto de dar uma palavra e, depois, voltar atrás. Não renovarei com o Shanghai e estou a ouvir muitas propostas do Brasil e de muitos lugares mesmo da Europa: Turquia, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha… E tenho propostas da China também», afirmou o brasileiro, em entrevista ao Lance!.

«Todos os dias chegamos propostas novas. Graças a Deus, tenho o nome muito forte no mercado. Os clubes têm-me acompanhado e tenho-me mantido bem fisicamente, isso ajuda muito. Mas deixo isso nas mãos dos meus empresários. Estou focado apenas no meu trabalho», prosseguiu.

O antigo jogador do FC Porto diz que a questão financeira não será tão relevante no futuro: «Essa questão não vai pesar tanto. Estou mais maduro, consciente do que quero, decidido e leve para tomar as melhores decisões. (…) Não vou dar prioridade ao lado financeiro.»