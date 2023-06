Igor Julião é o primeiro reforço do Marítimo para a temporada 2023/24, na qual vai estar inserido na II Liga.

O lateral direito brasileiro deixa o Vizela e segue a mudança do treinador, Tulipa.

«Internacional brasileiro sub-20, Igor Julião já estava há muito referenciado, pelo que o interesse das partes previa que Igor Julião continuasse a actuar nos palcos da I Liga. O desenlace do Playoff não afectou, no entanto, a cobiça mútua, pelo que o lateral reencontra o técnico Tulipa, agora na Pérola do Atlântico», explica o Marítimo, que faz referência a um contrato válido até 2026.