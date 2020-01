O guarda-redes Filipe Mendes e o defesa Abel Pereira já não são jogadores do Casa Pia, clube da II Liga que rescindiu contrato com ambos, numa decisão anunciada esta quinta-feira.

Filipe Mendes, guardião que tinha chegado esta época ao clube que foi campeão do Campeonato de Portugal em 2018/2019, estava por empréstimo do Belenenses e volta, por agora, aos azuis, após ter feito apenas um jogo no Casa Pia. Já Abel, que cumpria a terceira época no clube lisboeta, somou quatro jogos em 2019/2020.

Os comandados de Ricardo Peres ocupam o 17.º e penúltimo lugar da II Liga.