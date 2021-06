O futebolista português João Amorim é reforço do Leixões, confirmou este domingo o clube de Matosinhos, que disputa a II Liga portuguesa de futebol. O contrato é válido por duas épocas, até junho de 2023.

O jogador de 28 anos, que fez formação no Ribeirão e no V. Guimarães – clube no qual subiu a sénior – estava na época passada no Cova da Piedade, onde fez 21 jogos.

Varzim, Arouca, Desportivo das Aves, Belenenses e Académico de Viseu foram outros emblemas que representou.