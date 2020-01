João Vigário, defesa esquerdo de 24 anos, é reforço do Nacional, revelou esta quarta-feira fonte do emblema madeirense à Lusa. O jogador chega proveniente do Tondela num empréstimo válido até ao final da temporada.

Recorde-se que no clube insular, João Vigário vai reencontrar o técnico Luís Freire, com quem coincidiu na época passada ao serviço do Estoril.

Na presente época, o esquerdino que conta com seis internacionalizações pelos sub-20 de Portugal disputou apenas duas partidas ao serviço do Tondela.