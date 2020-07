Jota é reforço do Leixões, anunciou esta terça-feira o emblema da II Liga, numa publicações nas redes sociais.

À agência Lusa, fonte do clube revelou que o avançado, que na temporada passada esteve ao serviço do Sp. Espinho, assinou um contrato válido para as próximas três épocas.

Jota é assim o primeiro reforço de Tiago Fernandes, o novo treinador do Leixões.