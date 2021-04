Ricardo Sousa vai suceder a Filipe Cândido no comando técnico do Mafra, sabe o Maisfutebol.



Sem clube desde que deixou o Beira-Mar em fevereiro, o antigo jogador de 42 anos vai assim ter a primeira experiência como treinador na II Liga.



Autor do golo que permitiu ao Beira-Mar conquistar a Taça de Portugal em 1998/99, Ricardo Sousa deixou de jogar em 2015 e passou para os bancos de suplentes. O treinador orientou a Sanjoanense, o Lusitano VRSA, o Anadia e o Felgueiras antes de chegar ao clube histórico de Aveiro onde esteve entre 2019 e fevereiro de 2021.



O Mafra é atualmente 10.º classificado da II Liga e atravessa um ciclo de quatro jogos sem vencer.