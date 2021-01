O Varzim anunciou esta quinta-feira a contratação de Tiago Almeida, ao Feirense.

«Um clube histórico no futebol português, acredito muito no projeto do Varzim e foi a melhor decisão, é um clube que quis sempre jogar, sempre que vinha cá, gostei do ambiente, por isso tenho tudo para ser feliz com o Varzim Sport Club», disse o lateral, citado na nota do emblema da II Liga.

Aos 30 anos, Tiago Almeida conta com uma vasta experiência no futebol português, tendo passado por clubes como o Ac. Viseu, União da Madeira, Moreirense e Belenenses, por exemplo.