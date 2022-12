«$$$$$$$IM!».

É assim, a acrescentar um toque financeiro ao célebre festejo de Cristiano Ronaldo, que o «Globoesporte», do Brasil, anuncia a transferência do português para o Al Nassr.

Embora anunciada sem grande pompa, a mudança para a Arábia Saudita tem amplo destaque na imprensa internacional.

O AS, de Espanha, fala no «afundamento» de Cristiano, enquanto que a Marca coloca o foco n'«a «chamada que Cristiano esperava e que nunca chegou».

O Sport faz o balanço de «annus horribilis» do português, enquanto que o Mundo Deportivo destaca as verbas astronómicas do contrato com o Al Nassr, embora sem esquecer uma declaração antiga de Cristiano, que sempre descartou um pouco a possibilidade de terminar a carreira num campeonato menor.

«Do grande mundo ao deserto», é o artigo de opinião em destaque no francês L'Equipe, que reflete sobre a opção do português.

Os italianos Gazzetta dello Sport e Tuttosport também colocam o foco nos milhões que Ronaldo vai ganhar.

Em Inglaterra, o Daily Mail fala em «wake up call», como que a dizer que a mudança para a Arábia Saudita é um toque de despertar para o internacional português.

O Olé, da Argentina, antecipa uma «batalha final» entre Ronaldo e Messi, tendo em conta que o Paris Saint-Germain tem um particular agendado para 19 de janeiro, em Riade, frente a um combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.