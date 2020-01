Não foram cinco, nem dez: o Ankaragücü anunciou esta sexta-feira a contratação de 15 jogadores. Sim, leu bem.

Segundo a imprensa turca, o emblema da primeira liga daquele país estava proibido de fazer transferência até à data, mas assim que a suspensão levantou os responsáveis do clube não fizeram a coisas por menos e contrataram 15 reforços para atacar a segunda metade da época: Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay e Nduka Ozokwo.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado.

Refira-se que o Ankaragücü, atual penúltimo classificado do campeonato, conta no plantel com Tiago Pinto, lateral-esquerdo português que se destacou no futebol português ao serviço do Rio Ave.