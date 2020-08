Já não era propriamente segredo, mas agora até a própria FIFA o confirmou: Pedro Rodríguez estará a caminho da Roma, de Paulo Fonseca.

O jogador formado no Barcelona anunciou este domingo a saída do Chelsea, depois de terminar contrato, e a imprensa italiana já há várias semanas que aponta a Roma como o seu próximo destino.

Ora, na conta oficial do Mundial, a FIFA assinalou a despedida de Pedrito dos blues e anunciou o clube romano como o «próximo capítulo» da sua carreira. O problema é que a AS Roma ainda não anunciou a transferência. Em que ficamos?

👋 A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner



👏 Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ