Rodrigo Conceição é reforço do Moreirense para a época 2021/2022, por empréstimo de uma temporada do FC Porto, confirmou esta quinta-feira o emblema minhoto.

Pouco depois de o treinador João Henriques ter confirmado a contratação, o clube verde e branco oficializou a cara nova, no seu sítio e nas redes sociais.

«O Rodrigo vai hoje fazer o primeiro treino connosco, é mais um elemento que vem ajudar para constituir um plantel equilibrado, que é isso que nós pretendemos. Temos ainda uma ou outra lacuna que vamos, com certeza, colmatar brevemente», afirmou João Henriques, à TVI, no relvado do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no programa ‘Esta Manhã’.

Tal como o Maisfutebol adiantou, o lateral/extremo de 21 anos, que não foi convocado para o estágio do FC Porto no Algarve, estava a caminho do clube minhoto.

Em 2020/2021, Rodrigo Conceição fez 30 jogos e um golo pela equipa B do FC Porto, que disputa a II Liga.