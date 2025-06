A negociação entre Jorge Jesus e o Al Nassr avançou nas últimas horas e, sabe o Maisfutebol, o acordo caminha para ser concretizado e oficializado logo no começo desta semana.

Ainda restam alguns pequenos ajustes para a assinatura de contrato, entre eles a duração exata do vínculo, mas todos os envolvidos acreditam no desfecho positivo das conversas.

A ideia do Al Nassr é ter o técnico português por duas temporadas (ou pelo menos uma temporada, com mais uma de extensão automática), ou seja, o mesmo período da recente renovação de Cristiano Ronaldo (até junho de 2027).

A busca por reforços, aliás, também já é tema nos bastidores, sobretudo do lado de Jorge Jesus. O emblema saudita, por exemplo, entrou forte na disputa com os russos do Zenit pela contratação de Gérson, médio do Flamengo e da seleção brasileira.

Jesus e o internacional brasileiro, recorde-se, trabalharam juntos no Flamengo, onde brilharam e foram campeões da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2019.

Aos 70 anos, Jorge Jesus está livre no mercado desde o começo de junho, quando foi demitido do Al Hilal, curiosamente o maior rival do Al Nassr na Arábia Saudita.

