De saída do futebol turco, Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir a seleção do Arábia Saudita, que esta semana viu Hervé Renard pedir demissão. O francês estava no cargo desde 2019, e prepara-se para assumir a seleção feminina do seu país.

Segundo apurou o Maisfutebol, Jesus é o plano B dos dirigentes da federação saudita, que trabalham preferencialmente com a ideia de contratar o argentino Ramón Díaz, cujo contrato com o Al Hilal termina em junho.

Se a seleção saudita optar e avançar por Díaz, o português, que não pretende renovar com o Fenerbahçe, surge então como alvo prioritário do Al Hilal, clube em que, recorde-se, trabalhou em 2018/19, antes ainda de fazer sucesso no Flamengo, entre 2019 e 2020.

Nos últimos dias, Jorge Jesus, de 68 anos, também foi associado à seleção do Brasil. O Maisfutebol sabe, no entanto, que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) segue empenhada e focada no italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.