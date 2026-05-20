José Mourinho, treinador do Benfica, deverá ser oficializado como novo treinador do Real Madrid já no próximo domingo, segundo avançou nesta quarta-feira a CNN Portugal. O anúncio poderá surgir no dia seguinte ao último jogo da equipa para o campeonato.

De acordo com a mesma informação, a apresentação de Mourinho poderá acontecer no estádio Santiago Bernabéu já na segunda-feira, ou, no limite, na terça-feira. Depois disso, o treinador português deverá começar de imediato a trabalhar na cidade desportiva de Valdebebas.

Será o regresso do técnico português, de 63 anos, a um clube onde trabalhou entre 2010 e 2013, vencendo três troféus.

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