A duas semanas do fim do mercado no futebol europeu, o «vice» para o futebol do Flamengo reage com humor às questões relativas à eventualidade de Bruno Henrique e Gerson ainda serem negociados com o Benfica.

«Há jogadores que estão para sair há bastante tempo. Um vai para o Benfica, outro vai não sei para onde. É o pai de um que fala com o outro... mas continuam aí, e inclusivamente perderam 5-0. Nós não vendemos e também perdemos 5-0», começou por dizer Marcos Braz, com referência à derrota com o Independiente del Valle, na Taça Libertadores.

«Os jogadores estão cá, continuam aqui, têm contrato. Esses três jogadores (Bruno Henrique, Gerson e ainda Arrascaeta), têm cláusulas de rescisão de 40, 50 milhões de euros. Vamos estar à mesa para discutir, mas até agora não há nada. Lá em Portugal estão animados para levar os jogadores», acrescentou o dirigente do Flamengo.