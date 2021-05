Vasco Seabra está de saída do comando técnico do Moreirense, confirmou o Maisfutebol.



Apesar de ainda ter mais um ano de contrato, a direção e o treinador têm ideias distintas em relação ao projeto desportivo, sendo o não licenciamento para as provas da UEFA o exemplo mais recente.



O técnico de 37 anos chegou a Moreira de Cónegos à 13.ª jornada para suceder a Ricardo Soares. Seabra alcançou a permanência e esteve perto de conseguir terminar a temporada no sexto lugar (ficou em oitavo). Além dos resultados, os cónegos foram das poucas equipas capazes de roubar pontos ao Sporting, FC Porto e Benfica, emblemas que terminaram no pódio.



Falta apenas Vasco Seabra chegar a acordo com o Moreirense para a desvinculação do contrato para se tornar num treinador livre.