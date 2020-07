Marc Ingla, diretor geral do Lille, confirmou esta quinta-feira que Victor Osimhen está perto de uma transferência para o Nápoles.

«O jogador fez a sua escolha. É triste vê-lo sair, mas temos de estar cientes da força do mercado» disse o dirigente, à margem da apresentação de Isaac Lihadji.

Ingla defendeu que a política do clube não vai mudar, sendo o modelo económico utilizado, de compra de jogadores e venda após valorização, algo para continuar.

«Nós não escondemos o nosso modelo económico. Temos de considerar não só o valor da transferência, mas também o salário pago ao jogador. Não somos o destino final. Connosco os jogadores prosperam, usam o seu talento. Mas nós também lhes construímos as suas carreiras. É a vida do clube. Para ele e para a sua família, isto pode ser uma oportunidade tremenda», concluiu o dirigente do emblema dos portugueses Renato Sanches e José Fonte.